Dessau-Rosslau/MZ. - Die Hochwassersituation in der Stadt Dessau-Rosslau hat sich entspannt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt – fünf Tage nach der offiziellen Information. An den Pegeln der Elbe und Mulde seien fallende Wasserstände zu verzeichnen. Alle Alarmstufen wurden aufgehoben.

Bei der Elbe lag der Pegel am Mittwoch am Leopoldhafen bei 5,45 Meter. Für die Mulde wurden noch 3,26 Meter gemessen.

Die Sperrung der Kapstraße wird nach Angaben der Stadtverwaltung noch einige Tage erforderlich sein. Die Sperrung der L 133, der Ortsverbindungsstraße zwischen Waldersee und Vockerode, dauert ebenfalls noch an. Hier ist geplant die Deichscharte am Schwedenwall am Samstagvormittag zurückzubauen. Am darauffolgenden Montag könne die Straße durch den zuständigen Baulastträger dann geprüft und gereinigt werden, so Katrin Kuhnt, Referatsleiterin im Referat des Oberbürgermeisters. Derzeit sei die Fahrbahn überfroren und könne nicht genutzt werden.

Die Pressemitteilung nutzte die Stadtverwaltung, sich bei allen Helfern zu bedanken, die sich an der Bewältigung der Hochwasserlage beteiligt haben, insbesondere bei den Wasserwehren und den Feuerwehren der Stadt.