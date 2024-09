Wetterlage Pegel der Elbe steigt stark an: Dessau-Roßlau hat am Sonntag die Warnstufe 1 ausgerufen

Durch heftige Regenfälle in Tschechien ist die Wasserführung der Elbe stark angestiegen. Bereits in Dresden ist Alarmstufe 1 ausgerufen worden, auch in Dessau-Roßlau wird frühzeitig reagiert.