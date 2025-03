Dessau/MZ. - Bei einer Fahrt über die Brauereibrücke in Richtung Stadt hatte Karsten Lückemeyer im Februar, aus einem Augenwinkel heraus, Schmierereien an der Plexiglaswand mit Bezug zur AfD wahrgenommen. „An diesem Ort hat das schon ein Geschmäckle“, stellte Lückemeyer im Telefonat mit der Mitteldeutschen Zeitung später fest. Denn unmittelbar neben der Plexiglaswand an der Seite der Brauereibrücke befindet sich das in das Geländer der Brücke eingelassene Zyklon-B-Mahnmal. Seit dem 27. Januar 2005 erinnern dort nachempfundene Zyklon-B-Behälter an die Produktion des tödlichen Stoffes, der Mitte des letzten Jahrhunderts zur massenhaften Vernichtung von Menschen in Konzentrationslagern eingesetzt wurde. In der Nähe der heutigen Brauereibrücke in Dessau befand sich zur Zeit des Dritten Reichs die Hauptproduktionsstätte für Zyklon-B. Unbekannte haben auf die Plexiglaswand neben dem Mahnmal „Für die AfD“ gesprüht – mutmaßlich als Antwort auf eine dortige Plakatierung mit dem Hinweis auf die Homepage „afd-verbot.de“.

