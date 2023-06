Ingeborg Nieburg erlebte die Arbeiteraufstände in der DDR vom 17. Mai 1953 als Angestellte bei Polysius in Dessau. Warum sie auch froh war, dass alles so schnell vorbei war.

Panzer in der Zerbster Straße - Ingeborg Nieburg erinnert sich an den 17. Juni 1953 in Dessau

Es geht um Abschreckung: Ein sowjetischer Panzer steht am 17. Juni 1953 in der Zerbster Straße in Dessau.

Dessau/MZ - „Es war ein schöner sonniger Sommertag. Insgeheim wünschte ich mir, früher nach Hause gehen zu können“, erzählt Ingeborg Nieburg. Das sollte sich an jenem Mittwoch, dem 17. Juni 1953, auch erfüllen, aber anders als sie dachte.

20 Jahre alt ist Ingeborg Nieburg im Sommer 1953. Als Jugendliche war sie mit ihrer Mutter und Schwester 1945 aus ihrer schlesischen Heimat über Marienbad nach Libbesdorf bei Köthen geflohen. Dort beendete sie 1947 die Schule, fing in der Landwirtschaft an und begann 1949 eine Schlosserlehre bei SAG Polysius in Dessau, die sie 1952 abschloss. Die Schwester war schon 1947 an Tuberkulose verstorben. Die Mutter litt an Kinderlähmung. Eine kleine gemeinsame Wohnung in der damals aufstrebenden Industriestadt Dessau war das kleine Glück von Mutter und Tochter.

In der Qualitätskontrolle von Polysius, später ZAB, verdiente die Maschinenschlosserin nach Abschluss der Lehre ihr Geld. Sie spürte die Aufbruchsstimmung in ihrem betrieblichen Umfeld.

Ingeborg Nieburg war damals Angestelle bei Polysius in Dessau. (Foto: Ruttke)

Die BRD hatte den Marshall-Plan, die DDR den von Ost-Berlin und Moskau verordneten planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Um den weiter voranzubringen, wurde kurzerhand die Arbeitsnorm um zehn Prozent erhöht, bei gleichbleibenden Löhnen. Das führte zu Unmut, erst bei Bauarbeitern auf den Großbaustellen in Ost-Berlin, der sich dort am 15. und 16. Juni entlud. Am 17. Juni erfassten die Proteste das ganze Land.

Ein Ausriss aus der damaligen „Freiheit“. Die Zielrichtung ist eindeutig. (Foto: Stadtarchiv)

Ingeborg Nieburg, erinnert sich, als ob es gestern wäre, wie sie zur Arbeit kam und ein Arbeiter, Mitte 40, in der Werkhalle eine Menschentraube um sich versammelte, von sozialen und wirtschaftlichen Reformen sprach. Er wurde von Volkspolizisten abgeführt und wurde nie wieder gesehen. Die Mitarbeiter wurden anschließend nach Hause geschickt. Doch so richtig genießen konnten Ingeborg Nieburg und die anderen den angebrochenen Sommertag nicht. Draußen in den Straßen der Stadt und am Rathaus postierten sich die Panzer und Geschützstellungen der Sowjetarmee, unterstützt von der Volkspolizei. Die Menschen wurden aufgefordert nach Hause zu gehen.

„Ich versuchte so schnell wie möglich an ein Radio zu kommen, um die Nachrichten zu verfolgen“, erinnert sich Ingeborg Nieburg. Während der Westberliner Sender „Rias“ von einem DDR-weiten Arbeiteraufstand berichtete, verbunden mit den Forderungen nach sozialen und wirtschaftlichen Reformen, sprach der DDR-Rundfunk von faschistischen Elementen, die versuchten, die Arbeiter gegen den Staat aufzuhetzen. Auch die DDR-Presse stimmte in diesen Chor ein. Die hiesige Tageszeitung „Freiheit“ interpretierte die Aufstände als Inszenierung ausländischer Agenten. Tage später dankte man der Sowjetarmee und der Volkspolizei im Regionalteil der Zeitung, dass es in Dessau nicht zu Ausschreitungen und Zerstörungen kam.

Bewaffnete Einheiten verteilten sich am 17. Juni 1953 im gesamten Dessauer Stadtgebiet. Foto: Horst Elmter/Stadtarchiv Dessau

„Das ganze Szenario hatte in mir die Angst vor einem erneuten Krieg ausgelöst“, erzählt Ingeborg Nieburg. Auch andere hatten dieses Empfinden. „Deshalb waren wir irgendwie auch froh, dass sich schnell alles normalisierte und man schon am nächsten Tag wieder zur Arbeit konnte.“ Obgleich der Aufstand noch lange Gesprächsthema im Freundes- und Kollegenkreis war. Nur wenige entschieden sich für eine Flucht in den Westen.

„Verwandte, die dort lebten, rieten uns explizit davon ab rüberzukommen, weil sie selbst noch in Armut lebten und vor allem für Vertriebene das Leben dort sehr hart sein konnte“, erinnert sich die 90-Jährige. Den kleinen bescheidenen Wohlstand, den sie sich in Dessau aufbaute, wollte sie nicht riskieren. Und angesichts der noch präsenten Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg, war die DDR der 1950er Jahre für sie besser als die entbehrungsreiche Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit.