Pandemiestab hat entschieden - Leichtathletikmeeting „Anhalt 2021“ muss ohne Zuschauer auskommen

Dessau-Rosslau -Das Internationale Leichtathletikmeeting „Anhalt 2021“, das am Freitag, 21. Mai, im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion stattfindet, muss ohne Zuschauer auskommen. Das hat der Pandemiestab der Stadt Dessau-Roßlau am Mittwoch entschieden - an genau dem Tag, an dem die Veranstalter die Verpflichtung von Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter gemeldet hat. Das mit Spannung erwartete Duell mit Olympiasieger Thomas Röhler findet nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Macher von Anhalt-Sport wollen an dem Meeting festhalten - wenn die Inzidenzwerte in der Region nicht noch einmal deutlich nach oben schnellen. Zudem hofft man weiter auf eine Hintertür. „Es sind ja noch drei Wochen“, sagte Sportdirektor Ralph Hirsch. „Wenn sich eine Tür auftut, werden wir alles tun, um doch noch ein paar Zuschauer zu ermöglichen.“

Klar ist schon jetzt, dass der Event im Live-Stream auf den Webseiten der ARD und des MDR vollständig mitverfolgt werden kann.