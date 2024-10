Ein 66-jähriger Dessauer hat in der vergangenen Woche mehrere Paketzusteller bei der Polizei angezeigt.

Dessau/MZ. - Ein 66-jähriger Dessauer hat in der vergangenen Woche mehrere Paketzusteller wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Das hat das Polizeirevier in Dessau-Roßlau am Sonnabend mitgeteilt.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zwar zufrieden mit der Zuverlässigkeit der Lieferungen diverser Paketdienste. Unzufrieden zeigte sich der 66-Jährige jedoch mit der Art und Weise der Zustellung.

So hätten Mitarbeiter verschiedener Paketdienste mehrfach den etwa 1,20 Meter hohen Grundstückszaun des Mannes überstiegen, um die Pakete vor dessen Haustür abzulegen. Die Taten dokumentierte der Geschädigte mit einer Videokamera. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen erstattet.