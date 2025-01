Am 20. Jahrestag des Todes von Oury Jalloh haben am Dienstag nach Polizeiangaben 700 Menschen in Dessau für die Aufklärung des Falls, für Gerechtigkeit und gegen Rassismus demonstriert. Die juristische Aufarbeitung des Falls scheint vor dem Ende zu stehen.

Dessau/MZ. - Am 20. Jahrestag des Todes von Oury Jalloh haben am Dienstag nach Polizeiangaben 700 Menschen in Dessau für die Aufklärung des Falls, für Gerechtigkeit und gegen Rassismus demonstriert. Jalloh war am 7. Januar 2005 in einer Polizeizelle verbrannt. In mehreren Verfahren kamen Gerichte zu dem Schluss, er selbst habe das Feuer gelegt. Die Initiative zum Gedenken hält das nach einem von ihr beauftragten Gutachten für ausgeschlossen und spricht von Mord. Die ARD hat dem Fall zuletzt eine sechsteilige Doku gewidmet.