Bunte Auszeit an Osterfeiertagen Osterspaziergang, Osterfeuer und mehr locken Besucher in Dessau-Roßlau an

Zum Osterspaziergang wurde am Sonnabend ins Georgium eingeladen. Auch die Osterfeuer lockten zahlreich an. Auch in Zerbst, wo der Absage am Donnerstag die Genehmigung am Sonnabend folgte. Noch bis zum Montag unterbreitet der Dessauer Tierpark Familien mit Kindern ein besonderes Angebot.