Überraschung am Ostersonntag

Dessau/MZ - Bunte Eier gibt es für die Besucher des Dessauer Tierparks am Ostersonntag im Eingangsbereich an der Kasse. Mitarbeiter der DWG werden zur Eröffnung um 9 Uhr vor Ort sein.

Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) wird zum diesjährigen Fest wieder die Kosten für die Ostereier im Rahmen des Sponsorings übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung der DWG.

„Wir setzen mit dieser Entscheidung eine langjährige Tradition in der Zusammenarbeit mit dem Tierpark fort, die von unserem Unternehmen im Jahr 1997 mit der Patenschaft für die Braunbärin ,Eika’ begonnen hatte und in der Patenschaft für die beiden ussurischen Kragenbären auch in der Gegenwart sichtbar wird,“ erklärte Geschäftsführer Thomas Florian.