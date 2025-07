Nach Brief von AfD-Ortsbürgermeister Organisatoren von „Roßlau rockt“ beklagen mangelnde Unterstützung durch Stadt

Zum neunten Mal findet am 2. August „Roßlau rockt für Vielfalt und Toleranz“ statt. Nach einem Brief des AfD-Ortsbürgermeisters Laurens Nothdurft im vergangenen Jahr an Oberbürgermeister Robert Reck stellen die Organisatoren fest, dass die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Wie sie es dennoch geschafft haben, die Kundgebung auf die Beine zu stellen, was die thematisiert und wer mitmacht.