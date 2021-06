Operngala „Sempre Libera!“ feiert am Freitag vor dem Mausoleum in Dessau Premiere

Das Mausoleum im Tierpark ist auch malerische Kulisse für die Operngala ?Sempre libera!?, die am Freitag Premiere feiert.

Dessau - „Sempre libera!“ ist die festliche Operngala mit dem Opernensemble des Anhaltischen Theaters überschrieben. Am Freitag, 25. Juni, um 19.30 Uhr feiert sie ihre Premiere Open-Air am Mausoleum im Tierpark.

Endlich wieder Musik und Gesang vor einem großen Publikum! Darauf freuen sich alle Sängerinnen und Sänger des Dessauer Opernensembles seit langem, weiß Franziska Blech, die die Öffentlichkeitsarbeit im Theater leitet. Vor der malerischen Kulisse des Mausoleums setzt das Theater auf ergreifende, schwungvolle oder brillante Musik aus dem Mutterland der Oper, Italien. Musik von Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini ist da unbedingt Pflicht. Und als Gegengewicht zu großem Gefühl und filigranem Ziergesang „all’italiana“ erklingen Werke aus Russland, wo die Musik die dunklen Seiten der Seele auslotet und auf schwerblütige Melodien setzt. Da kommen dann Meister wie Tschaikowsky und Rachmaninov ins Spiel. Mit der Operngala „Sempre libera!“ setzt das Musiktheater in Dessau auf die Macht der Emotionen, so Blech.

Mit dabei sind Kammersängerin Iordanka Derilova, Alexander Dubnov, Rita Kapfhammer, Costas Latsos, Don Lee, KS Ulf Paulsen, Modestas Sedlevicius und Ania Vegry. Es spielt die Anhaltische Philharmonie Dessau unter musikalischer Leitung von Markus L. Frank. Die Moderation und Programmdramaturgie liegt in den Händen von Felix Losert.

„Sempre libera!“ am 25. Juni, 3. und 11. Juli, jeweils 19.30 Uhr, vor dem Mausoleum im Tierpark Dessau. Tickets gibt es über die Theaterkassen: Theaterkasse in der Tourist-Information, Mo-Sa 10-18 Uhr, Theaterkasse im Theater, 10-15 Uhr. Die Mitarbeiter sind auch per Tel. 340/2511 333 und E-Mail theaterkasse@anhaltisches-theater.de erreichbar. (mz)