Dessau/MZ - Auf Höhe des A-9-Parkplatzes „Mosigkauer Heide“ ist es am Montagnachmittag, 21. August, in Fahrtrichtung München zu einem folgenreichen Unfall gekommen. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Dienstag mitgeteilt.

Die 78-jährige Fahrerin eines Opel war auf der mittleren Fahrspur gefahren und dann zuerst nach rechts abgekommen. Dort hatte sie den Sattelzug eines 26-jährigen Fahrers touchiert und anschließend die rechte Leitplanke, bevor sie auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Die 78-Jährige und ihr 79-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 20.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Polizeibeamten mit Hilfe von Baken gesichert. Der 46-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzugs übersah dies, fuhr in die Absicherung und kollidierte mit einer Bake. Dadurch entstand noch einmal Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.