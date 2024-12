In der Straßenbahnwerkstatt der DVV halten vier Männer den Tram-Verkehr in Dessau am Laufen. Warum hier täglich eine Bahn inspiziert wird und noch nie ein Strom-Unfall passiert ist.

Dessau/MZ. - Kaum zu glauben, aber der Straßenbahnverkehr in Sachsen-Anhalts drittgrößter Stadt hängt an vier Männern. Nicht vier pro Schicht, vier pro Tram oder vier pro Tag sind es, die in der Straßenbahnwerkstatt der Dessauer Verkehrsgesellschaft in der Erich-Köckert-Straße arbeiten. Vier Mitarbeiter insgesamt, die die Straßenbahnen warten, reparieren, überprüfen und den größten Teil der Arbeiten auch noch selbst ausführen - weitgehend ohne Fremdunternehmen.