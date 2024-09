Dessau/MZ. - Die Stimmung ist gut: Am Samstagabend starten die Dessau Volleys in ihre zweite Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga. In der Nordgruppe sind sie Gastgeber für den TuB Bocholt. Am Samstagabend um 19 Uhr beginnt das Spiel in der Sporthalle der Friedensschule.

