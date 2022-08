Nicht nur Katalysatoren sind begehrt - Diebe bauen in Dessau zwei Tacho-Einheiten aus

Die Diebstähle in Dessau wurden am Samstagmorgen angezeigt. Der Ausbau erfolgte nach Angaben der Polzei „fachkundig“ aus.

Dessau/MZ - Dass Katalysatoren wegen der verbauten seltenen Metalle gestohlen werden, das gab es schon öfter. An diesem Wochenende beschäftigte die Polizei in Dessau-Roßlau zwei Fälle: In Süd und Waldersee haben die Besitzer zweier Autos am Samstagmorgen kurz nacheinander festgestellt, dass aus ihren Fahrzeugen die kompletten Tachoeinheiten entwendet wurden.

Der oder die unbekannten Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in die Fahrzeuge und bauten dort augenscheinlich fachkundig die verbauten Tachoeinheiten aus. Der Stehlschaden wird jeweils auf etwa 2.000 Euro geschätzt. An den Autos entstand kein weiterer erkennbarer Schaden. Die Polizei ermittelt.