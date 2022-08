Nicht nur die Alleebäume leiden unter Trockenstress

Dessau/MZ - Sie ist nur eine von vielen Dessau-Roßlauern, die im August während der extremen Hitze sorgenvoll auf die vielen gefallenen und vertrockneten Blätter schauen und in die von der Sonne geschundenen Baumkronen. Sabine Rübsamen macht sich Sorgen um Dessau-Roßlaus Bäume. Am liebsten wäre es ihr, die Feuerwehren würden - wie früher - mit Wasser den Bäumen über die Hitzeperiode helfen. „Die Linden werfen schon Blätter ab. Wo bleibt die Initiative der Grünen in Dessau?“ fragt sie und appelliert gleichzeitig an den Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck: „Bitte geben Sie der Feuerwehr den Auftrag, die Bäume in der Heidestraße zu wässern! Es ist eine Alleestraße und Alleen stehen unter Naturschutz.“ Warum wird hier in Dessau so wenig dafür getan, fragt Rübsamen.