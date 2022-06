„Nicht Absicht mich reinzudrängen“: Hallervorden bestärkt Miteinander in Dessauer Marienkirche

Kultur- und Wirtschaftsausschuss geben grünes Licht für das Mitteldeutsche Theater von Dieter Hallervorden in der Marienkirche. Start ist am 4. September. Traditionelle Veranstaltungen wie das Kurt-Weill-Fest, der Adventsmarkt und Tanzshows sollen auch weiterhin in der Marienkirche ihr Domizil haben.

Dessau/MZ - Der Termin ist gesetzt: Am 4. September, einen Tag vor seinem 87. Geburtstag, will Dieter Hallervorden das „Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche Dessau“ eröffnen. Gezeigt wird das Stück „Gottes Lebenslauf“ von Jean-Louis Fournier mit Hallervorden in der Rolle des lieben Gottes höchstpersönlich.