Die Dessauer Berufsfeuerwehr hat ein neues Wechselladerfahrzeug in Dienst gestellt. Es ist das erste dieser Art in einer deutschen Feuerwache und ein echtes Multitalent.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wie ein typisches Feuerwehrauto sieht es nicht aus: kein Wassertank, keine Leiter, nicht einmal einen Meter Schlauch hat das „Wechselladerfahrzeug“, das am Dienstag in der Berufsfeuerwehr offiziell in Dienst gestellt wurde standardmäßig an Bord. Und trotzdem ist es für die Feuerwehr in Dessau-Roßlau unverzichtbar, denn das Fahrzeug, ein wahrer Packesel, ist ein echtes Multitalent und extrem wandelbar.