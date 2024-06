Ein Köthener Investor will Baurecht für einen Solarpark bei Mosigkau. Welche Hürden dafür noch zu nehmen sind und warum der Dessauer Vorort auf den Landtag hofft.

Investor beteiligt Kommuna am Gewinn

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mosigkau/MZ. - Das Vorhaben bei Mosigkau einen Solarpark zu errichten, nimmt immer konkretere Formen an. Derzeit wird in verschiedenen politischen Gremien über einen Aufstellungsbeschluss und eine damit verbundene Änderung des Flächennutzungsplans für das betroffene Gebiet beraten. Das letzte Wort dazu hat der Stadtrat am 19. Juni. Wird dort grünes Licht für das Vorhaben gegeben, ist der Weg für die Erstellung eines Bebauungsplans frei.