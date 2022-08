Neues Gewerbegebiet in der Mosigkauer Heide? Grüne organisieren Radtour an geplanten Ort

Dessau/MZ - Ein mögliches neues Gewerbegebiet in der Mosigkauer Heide ist Thema einer geführten Radtour, zu der Cornelia Lüddemann, die Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne in Sachsen-Anhalt, in der kommenden Woche einlädt. Startpunkt ist am Mittwoch, 31. August, 17 Uhr, Treffpunkt am Jagdschloss Haideburg im Dessauer Süden - mit dem Fahrrad natürlich.

Die Stadt Dessau-Roßlau plant ein neues Gewerbegebiet. Dieses wurde und wird kontrovers diskutiert. Für das angedachte Areal in Dessau-Süd in Nähe zur A 9 müssten nach Angaben von Lüddemanns Büro rund 200 Hektar Wald gefällt werden, was nach ihrer Meinung den Zielen der Landesplanung zuwiderlaufe. Gemeinsam mit interessierten Bürger will sich die Dessauer Landtagsabgeordnete am nächsten Mittwoch vor Ort ein Bild machen.

Geplant ist eine geführte, etwa zweistündige Radtour mit Betriebsleiter Adrian Feldmann vom Forstbetrieb Anhalt. Der Zustand des Waldes wird ebenfalls Thema auf der Tour sein. Über das zu beobachtende Kiefernsterben und den Baumpilz „Diplodia“ kann diskutiert werden.