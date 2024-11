„Geborgen wachsen“ Neues Familienzentrum in Dessau eröffnet: Im „Herzenswerk“ dreht sich alles um das Babywohl

Mit der Gründung eines eigenen Familienzentrums haben vier junge Frauen in Dessau den ersten Schritt für ein großes Netzwerk im Bereich der Babygesundheit getan und hoffen auf Zuwachs. Was das „Herzenswerk“ erreichen will.