Im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ gibt es eine neue virtuelle Reise zum Mond. Dank VR-Brille sitzt man mit Astronauten von Apollo 15 in einer Fähre und erlebt Erstaunliches.

Neues Angebot im Technikmuseum „Hugo Junkers“ in Dessau - Fahrt zum Mond sorgt für Gänsehaut

Dessau//MZ. - Man sitzt im Hubschrauber auf dem Platz neben Valentina, die ihren Gast zum Kennedy Space Center in Florida fliegt. Die Pilotin mit cooler Sonnenbrille ist voll konzentriert, verliert während des Fluges nicht ein einziges Wort. Sie setzt ihren Gast pünktlich an der Cap Canaveral Space Force Station ab - direkt neben der Rakete Saturn V. So nah stand definitiv noch kein einziger Zuschauer kurz vor einem geplanten Start auf einer Raketenbasis. Man muss tief Luft holen nach der Hubschrauberfahrt, denn das nächste aufregende Ereignis steht schon bevor...