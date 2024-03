Gastronomie in Dessau-Roßlau Neues Angebot für Suppenfans - „Die Löffler“ eröffnen einen Lunchshop in der Dessauer Innenstadt

„Die Löffler“ eröffnen einen Lunchshop in der Zerbster Straße in Dessau und bereichern damit das Imbissangebot in der Dessauer Innenstadt. Warum sie damit auch viele Wünsche erfüllen.