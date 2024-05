Mit der Reparatur des Hauptsimses am Neuen Wasserturm in Dessau hat der Förderverein jetzt eine wichtige Etappe zum Erhalt des Turms im Süden Dessaus und Wahrzeichens abschließen können. Wie es nun weiter geht.

Neuer Wasserturm in Dessau ist vom Gerüst befreit: Himmlische Aussichten aus fast 60 Metern Höhe?

Dessau/MZ. - In nahezu kompletter Schönheit und bei strahlender Frühlingssonne präsentierte sich am Freitag der Neue Wasserturm am Lutherplatz im Dessauer Süden. Der mittlerweile zehnte Bauabschnitt bei der Sanierung des historischen Baudenkmals ist jetzt zu Ende gebracht, informierte Wilhelm Kleinschmidt vom Verein zur Förderung und Erhaltung des Wasserturms.