Dessau-Rosslau/MZ. - Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat entlang der Bahnstrecke von Roßlau nach Dessau einen neuen Mobilfunkstandort mit LTE-, 5G- und 5G+-fähigen Antennen in Betrieb genommen. Das hat der Konzern in einer Presseinformation mitgeteilt. Der neue Standort sorge entlang der 4,1 Kilometer langen Strecke für hohe Bandbreiten und eine zuverlässige Datenübertragung.

Der Bau des neuen Mobilfunkmastes ist Teil der 2022 gestarteten Kooperation „Schnelles Netz für schnelle Züge“ zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn. Von der Schließung der Versorgungslücke profitieren nach Vodafone-Angaben entlang der vielbefahrenen Strecke 2.000 Fahrgäste pro Tag.

„Mit der Ausbaumaßnahme realisieren wir den nächsten wichtigen Schritt, um bis Sommer 2025 ein lückenloses Mobilfunknetz entlang der Bahnstrecken in Deutschland zu erreichen“, sagte Vodafone-Technikchefin Tanja Richter in einer Pressemitteilung. Darüber aktivierte Vodafone als erster Mobilfunkanbieter sein 5G+-Netz großflächig an Deutschlands ICE-Strecken. Um dies zu erreichen, will Vodafone insgesamt 160 zusätzliche Mobilfunkstationen errichten und rund 1.000 Modernisierungsmaßnahmen realisieren. Zusätzlich will Vodafone auch den Mobilfunkausbau an den Nebenstrecken vorantreiben.

Vodafone hat mehr als 30 Millionen Mobilfunk-, über zehn Millionen Breitband- und rund zwölf Millionen TV-Kunden. Vodafone Deutschland erwirtschaftet mit rund 15.000 Mitarbeitern einen jährlichen Gesamtumsatz von etwa 13 Milliarden Euro. Vodafone Deutschland ist mit einem Anteil von rund 30 Prozent am Gesamtumsatz die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe.