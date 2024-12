Der betroffene Handyladen in der Zerbster Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Eineinhalb Wochen nach dem Blitzeinbruch im Dessauer Rathaus-Center haben unbekannte Täter in Dessau erneut versucht, einen Handyladen auszuräumen. In der Nacht zum Mittwoch, 4. Dezember, flog ein Gullydeckel gegen einen Handyladen in der Zerbster Straße und zersplitterte dort eine Scheibe. In das Geschäft gelangten die Täter aber nicht. Hinter der Scheibe war im Laden noch ein Metallgitter als zusätzlicher Schutz.

Die Scheibe splitterte. In den Laden kamen die Täter aber nicht. (Foto: Ruttke)

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

In der Nacht zum 22. November hatten unbekannte Täter, ebenfalls mit einem Gullydeckel, erst eine Außentür das Rathaus-Centers und dann die Schaufenster des Telekom-Shops in der ersten Etage eingeworfen. Den Sachschaden und den Stehlschaden schätzte die Dessauer Polizei damals im unteren fünfstelligen Bereich.