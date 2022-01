Neue Inhaberin: Staffelstab für kleine Dessauer Buchhandlung ist übergeben

Barbara Puchert ist die neue Inhaberin in der Johannisstraße. Sie gibt dem Geschäft neue Akzente und hält an Bewährtem fest.

Dessau/MZ - In der Buchhandlung im Bodelschwinghaus wurde zum Jahresanfang der Staffelstab übergeben. Die bisherige Inhaberin Manuela Kinzel legte die Geschicke der kleinen Buchhandlung in der Johannisstraße in die Hände von Barbara Puchert.

Für die 54-jährige gelernte Buchhändlerin erfüllt sich damit nicht nur ein Traum. Mit der Übernahme der Buchhandlung kehrt sie nach 30-jähriger Tätigkeit in der Sparkasse auch zu ihren beruflichen Wurzeln zurück.

Gemeinsam mit Mitarbeiterin Lisa Sommer ist Barbara Puchert derzeit dabei, das Geschäft umzuräumen und herzurichten. Auch das Repertoire werde teilweise neu ausgerichtet und ergänzt. So werden Kinder- und Sachbücher zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden künftig ein Schwerpunkt sein. Die christliche Literatur und Devotionalien bleiben weiterhin im Angebot, betont Puchert, die sich darauf freut, Stammkunden und Neuentdecker zu begrüßen. Noch kann sie nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten und lädt Montag bis Mittwoch von 9.30 bis 13.30 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 18 Uhr zum Stöbern ein.