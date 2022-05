Neue Bauarbeiten auf B184 in Richtung Magdeburg - Ampelregelung ist angekündigt

Pendler aus Dessau in Richtung Landeshauptstadt müssen sich auf längere Fahrzeiten einrichten.

Dessau/Magdeburg/MZ - Auf der B184 zwischen Dessau und Magdeburg wird ab Montag, 16. Mai, wieder gebaut - und zwar zwischen Wahlitz und Königsborn im Landkreis Jerichower Land. Das hat Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitgeteilt.

Autofahrer müssen dabei rund anderthalb Wochen mit Behinderungen rechnen und mehr Zeit für die Strecke einplanen. Die erforderlichen Arbeiten werden zwar abschnittsweise bei einspuriger Verkehrsführung vorbei an der Baustelle ausgeführt. Besonders im Berufsverkehr seien jedoch längere Wartezeiten an den Ampeln nicht ausgeschlossen, so ein Sprecher des Ministeriums.

Zuerst wird die rund 750 Meter lange Strecke zwischen Wahlitz und Menz in Angriff genommen, anschließend folgt der Abschnitt bis Königsborn. Dieser ist noch einmal 850 Meter lang. Hier bekommt die Straße für mehr als 100.000 Euro einen neuen Fahrbahnbelag. Dieser Dünnschichtbelag wird in so genannter Kaltasphaltbauweise auf die vorhandene Deckschicht aufgebracht.

Innerorts wird nicht gearbeitet. Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten unter guten Witterungsbedingungen soll der Feierabendverkehr des 25. Mai die sanierte Strecke bereits ungehindert wieder befahren können.