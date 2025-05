In der Franzstraße, der wichtigen Nord-Süd-Achse in Dessau, dürfen Autos nachts nur noch 30 km/h fahren. Wie die Stadt diese Regel begründet.

Nachts nur noch Tempo 30 in der Dessauer Franzstraße - Das sind die Gründe

In der Franzstraße gilt seit Mitte Mai nachts Tempo 30.

Dessau/MZ. - Autofahrer in der Franz- und in der Heidestraße müssen sich seit dem 14. Mai in den Nachtstunden auf ein strengeres Tempolimit einstellen. Die Stadt hat Schilder aufgestellt, die im Abschnitt bis zur Augustenstraße Tempo 30 von 22 Uhr bis 6 Uhr vorschreibt. Als Grund für das Limit wird „Lärmschutz“ angegeben.