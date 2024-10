In Dessau-Roßlau hat es am Tag der Deutschen Einheit einen weiteren schweren Unfall unter Alkoholeinfluss gegeben. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstag, 3. Oktober, gegen 19.30 Uhr in der Roßlauer Allee unterwegs und wollte nach links in die Humperdinckstraße abbiegen. Dabei kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Mauer und einem Baum. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die nun erforderliche Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt.

Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und das Führen eines Kfz ohne die erforderliche Erlaubnis wurde eingeleitet.