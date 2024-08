Verschwand in der Nacht zum Dienstag ein VW-Kleinbus im Wert von etwa 27.000 Euro in Dessau, wird seit Mittwochnachmittag nach einem Fiat-Transporter gefahndet.

Nach VW-Bus-Diebstahl in der Nacht zum Dienstag: In Dessau-Roßlau wird auffälliger Fiat gestohlen

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist erneut ein Auto gestohlen worden.

Verschwand in der Nacht zum Dienstag ein VW-Kleinbus im Wert von etwa 27.000 Euro von einem öffentlichen Parkplatz der Stadt, wird seit Mittwochnachmittag nach einem Fiat gefahndet. Der 51-jährige Fahrzeughalter hatte das Auto schon am vergangenen Mittwoch, 24. Juli, gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Schönitzer Straße in Waldersee abgestellt. Am Mittwoch wurde das Verschwinden des Transporters bemerkt.

Bei dem Auto handelt sich um ein umgebautes Sonderfahrzeug mit umfangreicher Werbebeschriftung. Den Stehlschaden gab der Geschädigte gegenüber der Polizei mit etwa 30.000 Euro an.