In Roßlau ist am Donnerstag ein Senior mit dem Fahrrad in der Rossel gelandet. Der Grund zeigte sich schnell.

Nach Überqueren der Rosselbrücke in Roßlau - 85-Jähriger stürzt mit dem Rad in die Rossel

Dessau-Rosslau/MZ. - Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau haben am Donnerstag, 10. April, gegen 17 Uhr die Information erhalten, dass es in der Waldstraße in Roßlau zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen ist. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellte sie einen Mann fest, der von Rettungskräften medizinisch behandelt wurde.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 85-Jährige mit seinem Rad zuvor auf der Waldstraße in Richtung Höhenfeldweg fuhr. Nachdem er die Rosselbrücke überquerte, fuhr er linksseitig den Hang in Richtung Graben hinab und stürzte in die Rossel. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht am Hinterkopf.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der verunglückte Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung, sowie zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.