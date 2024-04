Die Großbaustelle am Knoten in Großkühnau sorgt für Verdruss. Nach den Protesten lässt die Stadt Wasser sprühen und begrenzt das Tempo. Der Ärger bleibt. Auch für den Schüler- und Busverkehr waren und sind Alternativen zu suchen.

Die Großbaustelle am Knoten in Großkühnau sorgt für Verdruss. Seit Mittwoch wird die unbefestigte Straße bewässert.

Grosskühnau/MZ. - Nach der aufsehenerregenden Protestaktion des Dessau-Roßlauer Stadtrates Lutz Büttner (AfD) am Montag am „Neuen Acker“ zwischen Groß- und Kleinkühnau wegen extremer Staubbelastung für die Anwohner an der Zufahrt zur Baustelle Knoten Kleinkühnauer und Brambacher Straße hat sich vor Ort etwas bewegt. Jedenfalls zwischenzeitlich, wie Büttner sagte.