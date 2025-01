Im neuen Jahr werden 70 Autofahrer Post mit einem Foto von sich bekommen. Sie wurden am Donnerstag kurz vor der Elbebrücke geblitzt.

Ein Blitzer am Straßenrand.

Dessau/MZ. - Nach dem schweren Unfall auf der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau kurz nach Weihnachten hat die Polizei dort am Donnerstagvormittag, 2. Januar, an der Abfahrt Elbzollhaus in Richtung Roßlau eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Dabei wurden insgesamt 1.370 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden hier 70 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Angaben der Dessau-Roßlauer Polizei 111 km/h. Hier drohen ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe von über 300 Euro.