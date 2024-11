In Dessau-Roßlau gibt es zu wenige Wohnheimplätze für Studenten. Das Studentenwerk unterstützt daher die Hochschule bei ihrer Forderung an die Stadt, für mehr Studentenwohnungen zu sorgen. Der Bau eines eigenen Wohnheims scheint jedoch zu stocken.

Dessau-Roßlau/MZ. - Das Studentenwerk Halle, das auch für die Versorgung der Studenten an der Hochschule Anhalt zuständig ist, hat mit Verständnis auf einen Offenen Brief der Hochschule reagiert. Die Lehreinrichtung kritisiert die Stadt Dessau-Roßlau dafür, dass sie nicht genug unternimmt, um den angel an Plätzen in Studentenwohnheimen zu beseitigen.