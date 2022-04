Nach Missklängen beim Brunnenfest: Dessau-Roßlaus OB in der Kritik für fehlende Reaktion

Dessau-Rosslau/MZ - Nach den Missklängen beim Brunnenfest der Kreishandwerkerschaft vor gut zehn Tagen, steht jetzt Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) politisch in der Kritik. Konkret bemängelte Stadtrat Hans-Joachim Pätzold (Linke) am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss Recks fehlende Reaktion auf die Vorwürfe der Handwerker während des Festes. Diese richteten sich direkt gegen das Rathaus. „Ich fand die Veranstaltung nicht so gut“, sagte Pätzold dazu.