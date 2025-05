In der Hausmannstraße können Anwohner nicht mehr auf einen privaten Parkplatz zurückgreifen, weil diese vom Ordnungsamt blockiert wurde.

Dessau/MZ. - Die Verschlechterung der Parksituation für die Anwohner der Hausmannstraße steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Einzug des Ordnungsamtes in die Schill-Straße. Das stellte der Beigeordnete für Bürgerdienste, Umwelt und Sicherheit, Stefan Horvath im MZ-Gespräch klar. Es würden langfristige Planungen umgesetzt, was sich zeitlich mit dem Einzug überlagert habe.