Nach Insolvenz von Friseurkette - Klier dünnt sein Filialnetz in Dessau aus

Dessau/MZ - Mitte April wurden in der Essanelle-Filiale im Junkerspark die letzen Kunden bedient. Seitdem blieb es dort ruhig. Hinweisschilder am Eingang des Friseurgeschäfts weisen darauf hin, sich in anderen Filialen bedienen zu lassen. Und die Schließung ist endgültig, bestätigt die Friseurkette Klier, zu den unter anderem die Essanelle-Salons gehören: Das Geschäft bleibt zu und ist nach der Schließung der Supercut-Filiale im Rathauscenter damit schon das zweite.

Durch bundesweit immer geringere Kundenfrequenzen und den ersten Lockdown in der Corona-Pandemie geriet die Klier-Unternehmensgruppe laut Auskunft einer vom Unternehmen beauftragten Medienagentur in wirtschaftliche Schieflage. „Wir bekamen KfW-Kredite und Kurzarbeitergeld. Jedoch wurden nicht die Fixkosten übernommen“, schildert ein Sprecher. Im September 2020 begab sich die Unternehmensgruppe unter einen sogenannten Schutzschirm. Ende 2020 musste jedoch ein Insolvenzverfahren beim Amtsgericht in Wolfsburg, dem Stammsitz des Unternehmens, beantragt werden. Dieses ist seit dem 7. April beendet. Eine Gläubigerversammlung stimmte der Sanierung der Friseurkette zu.

Dazu gehören auch Filialschließungen. Wie viele der insgesamt 1.350 Filialen davon betroffen sind, dazu gibt es noch keine Angaben. In Dessau müssen bislang zwei von vier Filialen schließen.

Bereits im Oktober 2020 wurde die Supercut-Filiale im Rathauscenter, die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehört, geschlossen. Mitte April folgte die endgültige Schließung der Filiale im Junkerspark. „Wir haben alle Standorte einer betriebswirtschaftlichen Prüfung unterzogen. Filialen, die auch langfristig nicht wirtschaftlich betrieben werden konnten, mussten wir aus unternehmerischer Verantwortung schließen, um die gut laufenden Standorte nicht zu gefährden“, so ein Sprecher.

In den geschlossenen Filialen in Dessau konnte laut Unternehmensangaben zuletzt nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden. Wie viele Mitarbeiter von den Schließungen in Dessau betroffen sind, dazu machte das Unternehmen keine Angaben. „Wo immer es möglich war, haben wir Mitarbeitern ein Arbeitsangebot an einem anderen Standort gemacht“, wird mitgeteilt. Die verbliebenen Filialen der Friseurkette in Dessau - Essanelle im Rathauscenter und Friseur Klier im Kaufland-Center Mildensee - sollen langfristig erhalten bleiben.