Debatte um Christopher Street Day Nach homophoben Aussagen: AfD-Mann legt sein Mandat im Dessauer Stadtrat nieder

Es hatte deutliche Kritik aus dem Stadtrat, aber auch aus der Landespolitik gehagelt. Persönlichkeiten der Dessau-Roßlauer Zivilgesellschaft forderten in einem Brief an den Stadtratspräsidenten Konsequenzen.