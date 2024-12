Nach dem erfolgreichen Auftakt auf der Wasserburg in Roßlau gibt es am Sonnabend, 14. Dezember, das zweite Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen. Wann es los geht . Was die Besucher erwartet.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach dem erfolgreichen Auftakt auf der Wasserburg in Roßlau findet am Sonnabend, 14. Dezember, das zweite Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen statt - auf dem Vorplatz des Anhaltischen Theaters in Dessau. Los geht es 19 Uhr.

Wie schon bei der Premiere wird erneut Schlagersängerin Annemarie Eilfeld dabei sein. Begleitet von einer fünfköpfigen Jazzband, wird sie mit dem Publikum singen und die Moderation des Abends übernehmen. Neben Weihnachtsklassikern wie „Alle Jahr wieder“ und „O Tannenbaum“ wird sie auch zwei eigene weihnachtliche Lieder präsentieren.

„Ich freue mich auf einen ganz besonderen Abend, es ist für mich mal was ganz anderes, nicht die zu sein, die Lieder für das Publikum singt, sondern dieses Mal Lieder gemeinsam mit dem Publikum zu singen. Das wird sicherlich eine wunderbare Erfahrung für uns alle“, sagte Eilfeld.

„Wir freuen uns sehr, das Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen in diesem Jahr als Hauptsponsor zu unterstützen,“ freut sich Dino Höll, Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau, in einer Pressemitteilung. „Es ist uns ein Anliegen, diese festliche Tradition in unserer Stadt zu fördern und ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für die Menschen hier zu schaffen“, so Höll.

Freuen können sich die Gäste außerdem auf Special Guests. Das Dessauer Weihnachtssingen wird bereichert durch den „Posaunenchor Dessau“ unter der Leitung von Andreas Köhn. Kirchenpräsident a.D. Joachim Liebig wird wieder die „Weihnachtsgeschichte“ lesen. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Robert Reck übernommen.

Der Eintritt ist frei.