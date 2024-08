Die Sommer Kino Saison in Dessau und Umgebung geht in ihr Finale: Mit einer Filmreihe auf derWörlitzer Insel Stein.

Nach dem Sommerkino am Mausoleum in Dessau: Wörlitzer Filmtage stehen vor neunter Auflage

Dessau/Wörlitz/MZ. - Nach dem Sommerkino vor dem Dessauer Mausoleum ist vor den Wörlitzer Filmtagen: Auf der Insel Stein geht am Sonnabend, 24. August, die Open-Air-Kino-Saison mit den mittlerweile 9. Filmtagen weiter. Bis Freitag, 30. August, gibt es beim deutschlandweit einmaligen Filmfest für Historien- und Kostümfilme insgesamt sieben Filmabende.

Zum Auftakt läuft am Sonnabend „Geliebte Köchin“ mit Juliette Binoch, am Sonntag folgt Mika Kaurismäkis „The Girl King“. Zum Abschluss am Freitag wird der Film „Maria Monteressori“ gezeigt.

Der Einlass an den Veranstaltungstagen beginnt 18.30 Uhr, die Vorführungen starten jeweils zur Blauen Stunde gegen 20 Uhr. Vor Ort wird es nach Angaben der Organisatoren eine gastronomische Versorgung geben.

Der Kartenvorverkauf für die 9. Wörlitzer Filmtage läuft bereits auf Hochtouren. Tickets können unter www.woerlitzer-filmtage.deausschließlich online erworben werden.