Beim Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist auch ein neunjähriger Junge gestorben. André war Mitglied der Kinderfeuerwehr. Nun wird ihm zu Ehren ein Benefizspiel organisiert, an dem sich auch Feuerwehrleute aus Dessau-Roßlau beteiligen.

Nach Anschlag in Magdeburg: Mannschaft aus Dessau nimmt an Benefiz-Turnier für getöteten André teil

Dessau/Magdeburg/MZ. - Eine Mannschaft aus Dessau-Roßlau wird am Wochenende an einem Benefiz-Fußballspiel für den beim Weihnachtsmarkt-Anschlag getöteten André teilnehmen. Das teilte Dessau-Roßlaus Stadtjugendwart Florian Kellner mit.

André war neun Jahre alt und hatte am 20. Dezember den Weihnachtsmarkt in Magdeburg besucht, als ein Attentäter in die Menschenmenge fuhr und sechs Personen tötete sowie hunderte weitere verletzte. Da der Junge aus Niedersachsen Teil der örtlichen Kinderfeuerwehr war, ist die Trauer und Wut unter Feuerwehrangehörigen deutschlandweit besonders groß.

Am Samstag, dem 18. Januar, organisiert der Landkreis Börde nun ein Benefizturnier, um die Angehörigen von André zu unterstützen. Für jedes Tor wird ein Geldbetrag gespendet.

„Auch wir sind von der Nachricht über Andrés Tod sehr erschüttert und wollen deshalb unbedingt mit einer Mannschaft zum Turnier fahren“, sagte Kellner im Vorfeld. Sechs Jugendliche aus der Freiwilligen Feuerwehr Rodleben haben sich schon gemeldet, wahrscheinlich kommen auch Mitglieder weiterer Feuerwehren mit. „Wir wollen Flagge zeigen und beweisen, dass wir in solchen Momenten zusammenhalten“, sagte Kellner.