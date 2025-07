Nach Abschied vom Dessau-Roßlauer HV - Oskar Emanuel zieht es zu Drittligisten in den Süden

Dessau-Rosslau/MZ. - Oskar Emanuel zieht es in den Süden.

Der Linkshänder wird in der neuen Saison für die SG Pforzheim/Eutingen in der dritten Liga Süd spielen. Emanuels Vertrag beim Dessau-Roßlauer HV war nicht verlängert worden. Sein letztes Spiel hatte der Linkshänder beim Wiederholungsspiel in Essen. Mit dem 30:24 hatte das Team sich nachträglich den Klassenerhalt der zweiten Liga gesichert. Emanuel war 2023 aus Dresden zum DRHV gewechselt.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Pforzheim. Die 3. Liga Süd hat eine enorm hohe Qualität und die SG ein sehr junges Team, aber eines mit viel Potenzial. Ich möchte mir hier eine langfristige Perspektive aufbauen und freue mich auf die neue sportliche Herausforderung“, sagte Emanuel auf der Webseite des Süd-Drittligisten.