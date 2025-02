Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV wird die zum Saisonende auslaufenden Verträge von Alexander Mitrović und Oskar Emanuel nicht verlängern. Das hat der Verein am Mittwoch angekündigt. Beide Spieler waren im Sommer 2023 zum DRHV gewechselt.

Mitrovic war 2023 vom norwegischen Erstligisten Fjellhammer IL zum Dessau-Roßlauer HV gekommen

Der in Mainz geborene Mitrovic, der als Kind mit seiner Familie nach Norwegen auswanderte, war vom norwegischen Erstligisten Fjellhammer IL zum Dessau-Roßlauer HV gekommen und konnte in bisher 32 Pflichtspielen 98 Tore erzielen. Aufgrund zahlreicher kleinerer Verletzungen konnte Mitrovic jedoch nur phasenweise sein gesamtes Potenzial abrufen – , wie zum Beispiel beim Auswärtssieg beim Tabellenführer Bergischer HC, als er neun Treffer zum Erfolg beisteuerte.

„Leider verlief meine Zeit in Dessau nicht ganz so, wie es sich der Verein und ich vorgestellt hatten“, erklärte Mitrovic. Verschiedene Verletzungen hätten es schwierig gemacht, Kontinuität und Stabilität aufzubauen. „Dennoch bin ich dankbar für die beiden Jahre beim Dessau-Roßlauer HV und unseren Fans, die uns - in guten wie in schlechten Zeiten - stets unterstützt haben.“ Mitrovics besonderer Dank gilt der medizinischen Abteilung des Vereins, „die jederzeit für mich da war.“

Oskar Emanuel, aus Dresden gekommen, absolvierte 40 Einsätze im DRHV-Trikot und erzielte 40 Tore

Oskar Emanuel, aus Dresden gekommen, absolvierte 40 Einsätze im DRHV-Trikot und erzielte 40 Tore. Die Stärken des 26-Jährigen liegen in der Abwehrarbeit. Emanuel sorgte mit seiner Präsenz für mehr Stabilität in der DRHV-Defensive. „Ich möchte mich bei der Mannschaft, dem DRHV und den Fans für die letzten knapp zwei Jahre bedanken und freue ich mich auf eine neue sportliche Herausforderung. Bis dahin werde ich das letzte halbe Jahr alles dafür geben, um mit dem Team die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen“, so Emanuel.

„Alexander hat uns mit seinen Toren geholfen, Oskar mit seiner Präsenz in der Abwehr“, erklärte Vanja Radic, Sportlicher Leiter des Dessau-Roßlauer HV und ab Sommer neuer Trainer, die Verdienste der beiden Linkshänder. „Dennoch haben wir uns entschieden, uns auf der Position anders zu strukturieren. Wir wünschen beiden Spielern alles Gute für ihren weiteren sportlichen Weg.“