In den kommenden Jahren sollen in Dessau-Roßlau bis zu 4.000 Leuchten mit einer besonderen Technik ausgestattet werden. Der Anfang ist gemacht. Was die Hintergründe sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ende März tauchten sie plötzlich an Laternenmasten entlang der Alten Landebahn auf: schwarze Boxen mit Kabeln und Steckern in einigen Metern Höhe. Uwe Burkhardt wurde stutzig. Wenige Meter weiter, in der Hünefeldstraße erregten ebenfalls mysteriöse Kästen an Laternen seine Aufmerksamkeit - diese sind allerdings hell.