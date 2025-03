Mukoviszidose Selbsthilfe-Verein hat neue Pläne „Music meets Dinner“ lockt ins Dessauer Radisson Blu und Buch macht Kindern Mut

Prominente unterstützen auch in diesem Jahr den Dessauer Verein Mukoviszidose Selbsthilfe. Der bietet erstmals am 16. Mai in Dessau ein neues Format an: „Music meets Dinner“. Doch nicht nur das ist neu. Der Vereinsvorsitzende Daniel Kemp ist nun auch unter die Buchautoren gegangen, um Kindern Mut zu machen.