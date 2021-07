Motorradfahrer prallt in Dessau gegen BMW - Polizeiauto in Unfall am Skoda-Autohaus verwickelt

Dessau/MZ - In der Mannheimer Straße in Dessau hat es am Dienstag kurz nach 15 Uhr gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gegeben. An der Kreuzung zur Schlagbreite am Globus-Baumarkt stießen ein Motorrad und ein BMW zusammen. Die Kreuzung ist derzeit voll gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.

An der Kreuzung Mannheimer Straße und Schlagbreite stießen einen Motorrad und ein BMW zusammen. (Foto: Ruttke)

Etwa 500 Meter entfernt stießen etwas später an der Ausfahrt eines Skoda-Autohauses ein Polizeiauto und ein weißes Auto zusammen. Ob das Polizeiauto unter Blaulicht und auf dem Weg zum ersten Unfall war, dazu liegen noch keine Angaben vor.