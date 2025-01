Dessau-ROsslau/MZ. - Die neuen Ortsbürgermeister von Brambach und Mosigkau sind ernannt. Nach den Wahlen Mitte Januar in den Ortschaftsräten überreichte Oberbürgermeister Robert Reck nun an Gunnar Johannes (Brambach) und Michael Frühauf (Mosigkau) die Ernennungsurkunden.

Für beide Ortschaftsräte hatte es am 10. November Ergänzungswahlen gegeben. Das war notwendig, weil bei der Kommunalwahl im Juni weniger als zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Ortschaftsräte gewählt worden waren. In Brambach hatte es nur einen Bewerber gegeben, in Mosigkau war Uwe Jacob Weber so erfolgreich, dass er drei Mandate geholt hatte, diese als Einzelbewerber aber nicht besetzen konnte.