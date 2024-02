Ein 58-Jähriger aus Muldestausee (Anhalt-Bitterfeld) soll seiner Ehefrau die Giftpflanze Blauer Eisenhut ins Essen gemischt und sie so getötet haben. Laut Anklage wollte er so offenbar eine Scheidung und Unterhaltszahlungen vermeiden. Was eine heimliche Liebschaft damit zu tun hat und wie sich der Angeklagte dazu äußert.

Dessau-Roßlau/Muldestausee/MZ - Als sich Marlen P. im April vergangenen Jahres an den Frühstückstisch in ihrem Haus in Muldestausee (Anhalt-Bitterfeld) setzt, ist zunächst alles wie immer. Sie bereitet sich wie jeden Morgen einen Joghurt zu, mischt Früchte hinein. Was sie nicht ahnt: Es ist ihre letzte Mahlzeit.