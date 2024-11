Neue Boutique in Dessau Modespaß aus zweiter Hand: Beate Uhrig und Cornelia Voigtländer erfüllen sich mit „Vintage Weibs“ einen Traum

Beate Uhrig und Cornelia Voigtländer haben in der Rabestraße ihre Secondhand-Boutique „Vintage Weibs“ eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Was ihre Idee, was ihr Plan ist.